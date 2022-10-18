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Главный тренер «Адмирала» прокомментировал победу над «Витязем»

Главный тренер «Адмирала» прокомментировал победу над «Витязем»
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Наставник «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Витязем» (3:2 Б).

«Сложный матч. Два периода сценарий игры складывался не в нашу пользу. Но ребята молодцы. В третьем периоде переломили, проявили характер, силу воли и смогли дожать. Молодцы! В буллитной серии мы были удачливее и точнее. Двигаемся дальше. Чем-то матчи с «Витязем» в этом сезоне были похожи, но хоккей — это стихия, тут не предугадаешь. Тем более сейчас нет времени оглядываться, игры идут одна за одной! Каждая игра в КХЛ непредсказуемая. Что на Западе, что на Востоке сейчас каждый каждого обыгрывает, ровный чемпионат, в котором и фаворитам тяжело побеждать. Боремся!» — цитирует Тамбиева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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