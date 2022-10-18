«Северсталь» отыгралась с 0:2, но уступила «Локомотиву» в овертайме

В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Северсталь» принимала на своём льду ярославский «Локомотив». Победу в овертайме одержали гости — 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 1:0).

В первой двадцатиминутке команды голов не забили.

В начале второго периода счёт в матче открыл форвард гостей Павел Красковский с передачи Рушана Рафикова. Спустя 51 секунду удвоил счёт Георгий Иванов с передач Степана Никулина и Дениса Алексеева. На 12-й минуте второго периода одну шайбу отыграл форвард хозяев Александр Петунин с передач Кирилла Пилипенко и Александра Жабреева. За секунду до окончания второго периода счёт сравнял Адам Лишка с передач Кирилла Пилипенко и Николая Тимашова.

На девятой минуте третьего периода Николай Тимашов с передач Павла Денисова и Егора Морозова вывел «Северсталь» вперёд. На 15-й минуте третьего периода форвард «Локомотива» Артур Каюмов с передачи Георгия Иванова восстановил равенство в счёте.

В овертайме победу гостям принёс Александр Полунин с передач Павла Красковского и Александра Елесина.

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Следующий матч «Северсталь» проведёт дома с «Салаватом Юлаевым» 20 октября (19:00 мск). «Локомотив» отправится в гости к минскому «Динамо» 20 октября (19:30 мск).