«Может, в церковь сходить». Миронов — о проблемах с реализацией моментов у «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал поражение в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:5).
«Плохая игра для нас сегодня – пропустили три быстрых гола. Несмотря на то что разбирали эту команду, знали её сильные стороны – но, видно, не достучались до ребят, начали играть только в концовке матча. Проспали, провалили игру полностью – возможно, в этом есть и наша, тренерская, вина, не подготовили игроков надлежащим образом. Мало положительного, много негатива – есть о чём поговорить завтра с командой, будем смотреть много видео, разбирать игру. Сейчас мы вместе с тренерским штабом подумаем и обсудим, как лучше донести до ребят, что нужно выкладываться все 60 минут против абсолютно каждой команды.
По поводу проблем с реализацией – мы пробуем все варианты, на третий период вообще поменяли все тройки. Сезон длинный, работы много – будем искать оптимальные сочетания как в нападении, так и в защите. Создаём много моментов и не забиваем, что-то нужно сделать – может, в церковь сходить… Будто кто-то наколдовал – не идёт шайба в ворота, и сами ребята переживают, что-то нужно менять. Впереди у нас тяжёлый выезд, смена часовых поясов – нужно отдохнуть, набраться сил и готовиться дальше! Мы верим в своих ребят: знаем, что они могут играть лучше, – нужно переступить этот барьер в виде проблемы с реализацией, нельзя зацикливаться на этом. Надо переживать за команду, за «Спартак», за болельщиков – а голы придут, что сегодня доказал Хохлачёв, старался и забил два гола. Самое главное – верить в себя и верить в партнёров, выходить коллективом и побеждать!» — приводит слова Миронова сайт «Спартака».
- 18 октября 2022
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