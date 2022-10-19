«На скамейке соперника бурлила жизнь, у нас — ничего». Купер о поражении от «Филадельфии»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение в матче с «Филадельфией» (2:3). «Молнии» вели по ходу матча в две шайбы, но упустили преимущество.
«Это ранит как жало, мы никак не должны были заканчивать эту игру с нулём очков. Вероятно, мы должны были брать два балла. Мы упустили преимущество в данной игре. Это происходит, когда вы играете 82 игры. К сожалению, это происходит с нами часто в начале текущего сезона, но наша команда должна была довести эту игру до победы.
Мы имели много хороших шансов, чтобы забить. Я уверен, у нас было больше голевых шансов, чем у соперника, но мы забили всего две шайбы. Мы должны забивать больше голов. Мы должны были удерживать это преимущество в матче, но мы не смогли это сделать. Посмотрите на скамейку соперника в третьем периоде, там было много жизни. На нашей скамейке не было ничего подобного», — цитирует Купера официальный сайт лиги.
«Тампа-Бэй» после четырёх матчей имеет в своём активе лишь одну победу. Следующий матч «молнии» проведут в гостях у принципиального соперника — «Флориды», 22 октября.
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