«Торопченко выходит в тренды». Журналист НХЛ — о российском форварде «Сент-Луиса»

Обозреватель и журналист НХЛ Бенжамин Хочман высоко оценил перспективы российского нападающего «Сент-Луиса» Алексея Торопченко в новом сезоне НХЛ.

«Возвращение Торопченко после травмы повысило шансы «блюзменов» на то, чтобы хорошо начать сезон. Для меня хоккей Торопченко обязателен к просмотру, потому что он играет с мальчишеской страстью и мужской интенсивностью. Да, он игрок четвёртого звена — он не следующий Владимир Тарасенко. Но он начинающий влиятельный игрок, игра которого опережает его возраст (23 года).



Торопченко — это торпеда. Он хорошо играет в силовой борьбе с его ростом в 191 см и отличным катанием. И он может иногда быть плеймейкером. Таким образом, я думаю, что в этом сезоне будет много вечеров, когда Торопченко будет отлично играть, но не наберёт очко. Всё дело в том, что четвёртое звено съедает время и энергию звена соперника. Некоторые случайные фанаты могут мало что знать о Торопченко или даже не знать о нём вообще. Он просто один из тех парней, которые, как говорят в спорте в наши дни, похоже, выходит в тренды», — цитирует журналиста STL Today.

Напомним, Торопченко был прооперирован в июле этого года. Изначально планировалось, что Алексей вернётся в начале декабря, однако восстановление заняло меньший срок.



Торопченко стал игроком «Сент-Луис Блюз» в 2017 году, но первое время играл в юниорской лиге Онтарио за «Гелф Шторм» и в АХЛ в составе «Сан-Антонио Рэмпейдж». В 2020-м он был арендован клубом КХЛ «Куньлунь Ред Стар», в 2021-м – «Спрингфилд Тандербёрдс». В прошедшем сезоне Торопченко принял участие суммарно в 40 матчах «Сент-Луиса», забросил две шайбы и оформил столько же ассистов.

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