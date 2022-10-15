Форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко восстановился после операции

Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко восстановился после операции, сообщает официальный сайт «блюзменов».
Ожидается, что Торопченко будет включён в состав «Сент-Луиса» на матч с «Коламбусом», который состоится в ночь на 16 октября 2022 года (3:00 мск).
«Я намного опередил график [восстановления] и готов к работе. Я очень рад, что моё тело так быстро восстановилось. Я не знаю [почему]. Наверное, тяжёлая работа принесла свои плоды», — цитирует 23-летнего форварда официальный сайт «Сент-Луиса».
Напомним, Торопченко был прооперирован в июле этого года. Изначально планировалось, что Алексей вернётся в начале декабря, однако восстановление заняло меньший срок.
Торопченко стал игроком «Сент-Луис Блюз» в 2017 году, но первое время играл в юниорской лиге Онтарио за «Гелф Шторм» и в АХЛ в составе «Сан-Антонио Рэмпейдж». В 2020-м он был арендован клубом КХЛ «Куньлунь Ред Стар», в 2021-м – «Спрингфилд Тандербёрдс». В прошедшем сезоне Торопченко принял участие суммарно в 40 матчах «Сент-Луиса», забросил две шайбы и оформил столько же ассистов.
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