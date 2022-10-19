Торторелла — второй тренер в истории «Филадельфии», начавший в клубе с трёх побед подряд

Сегодня в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, которые продлили свою победную серию до трёх матчей.
Главный тренер «лётчиков» Джон Торторелла стал вторым тренером в истории «Филадельфии», начавшим в клубе с трёх побед подряд, сообщает официальный сайт НХЛ. «Флайерз» на старте сезона обыграли «Нью-Джерси» (5:2), «Ванкувер» (3:2, уступая в счёте 0:2) и «Тампу» (3:2, уступая в счёте 0:2). Ранее в истории «Филадельфии» так начинал только один новый главный тренер – Пол Холмгрен в сезоне-1988/1989 (его серия продлилась до четырёх побед на старте).
Напомним, в это межсезонье «Филадельфия» подписала с тренером четырёхлетний контракт.
63-летний специалист ранее возглавлял «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Ванкувер Кэнакс» и «Коламбус Блю Джекетс». Торторелла завоевал Кубок Стэнли с «Тампой» в 2004 году, также он дважды признавался лучшим тренером года.
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