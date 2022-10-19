Флёри — о провальном старте сезона: в голове лишь одно: «‎Каждый хочет меня застрелить»

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри эмоционально высказался о провальном старте сезона. Канадец сыграл две встречи в новом регулярном чемпионате НХЛ и пропустил 11 шайб после 49 попаданий в створ его ворот, в среднем отражая 77,6% бросков при коэффициенте надёжности 8,37.
«Ты возвращаешься домой и в своей голове прокручиваешь лишь одно: «Каждый хочет меня застрелить».
Не так уж приятно приходить на встречу с фанатами, ощущая подавленность и злость. Но все очень приветливы. Несколько человек подошли и сказали: «Не волнуйся, не переживай. Это только начало сезона». Они понимают.
Но даже лично для меня это был тяжёлый старт. Когда ты встречаешь болельщиков, чувствуешь стыд за это», — приводит слова Флёри The Athletic.
Подробнее о провале канадца можно прочитать в нашем материале:
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