«Колорадо» лишился капитана Ландескога до 2023 года

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског выбыл до конца 2022 года. Нападающий пережил операцию на колене после травмы нижней части тела. Об этом сообщается в официальном «твиттере» команды.

Отмечается, что Ландеског выбыл на 12 недель. Таким образом, форвард вернётся в строй только в середине января.

Нападающий получил травму ещё в конце прошлого сезона, и пока сроки его возвращения на лёд неизвестны. 29-летний шведский форвард в прошлом сезоне провёл 51 встречу в регулярном чемпионате и набрал 59 (30+29) очков. В плей-офф на счету капитана 22 (11+11) очка в 20 матчах.



Долгое время с командой не тренировались Даррен Хельм, Валерий Ничушкин и Джош Мэнсон. Все игроки восстанавливались после травм, полученных в прошлогоднем плей-офф. Напомним, «Колорадо» в прошедшем сезоне-2021/2022 стал обладателем Кубка Стэнли. В финале «лавины» обыграли «Тампа-Бэй Лайтнинг».