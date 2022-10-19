«Колорадо» лишился капитана Ландескога до 2023 года

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског выбыл до конца 2022 года. Нападающий пережил операцию на колене после травмы нижней части тела. Об этом сообщается в официальном «твиттере» команды.
Отмечается, что Ландеског выбыл на 12 недель. Таким образом, форвард вернётся в строй только в середине января.
Нападающий получил травму ещё в конце прошлого сезона, и пока сроки его возвращения на лёд неизвестны. 29-летний шведский форвард в прошлом сезоне провёл 51 встречу в регулярном чемпионате и набрал 59 (30+29) очков. В плей-офф на счету капитана 22 (11+11) очка в 20 матчах.
Долгое время с командой не тренировались Даррен Хельм, Валерий Ничушкин и Джош Мэнсон. Все игроки восстанавливались после травм, полученных в прошлогоднем плей-офф. Напомним, «Колорадо» в прошедшем сезоне-2021/2022 стал обладателем Кубка Стэнли. В финале «лавины» обыграли «Тампа-Бэй Лайтнинг».
- 19 октября 2022
-
20:08
-
19:58
-
19:29
-
19:04
-
18:58
-
18:36
-
18:17
-
17:55
-
17:34
-
17:20
-
16:50
-
16:42
-
16:10
-
15:28
-
15:07
-
14:56
-
14:31
-
14:15
-
13:54
-
13:37
-
13:23
-
13:01
-
13:00
-
12:40
-
12:16
-
11:50
-
11:30
-
11:05
-
10:56
-
10:40
-
10:39
-
10:15
-
10:00
-
09:52
-
09:50