Главный тренер «Колорадо» восторженно прокомментировал серию суперсейвов Георгиева

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился мнением о российском голкипере Александре Георгиеве после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (6:3). Кроме того, наставник высказался о серии спасений вратаря в середине третьего периода. Всего Александр отразил 36 бросков.
«Думаю, что Георгиев снова был действительно хорош. Посмотрите на голы, которые он пропустил к этому моменту в новом сезоне, это всё — игра в большинстве, ещё один — с отложенным удалением и снятым вратарём. При игре «пять на пять» он был силён. Кажется, он читает игру и знает, откуда исходит опасность. Он заранее занял позицию и сделал несколько хороших сейвов. Думаю, что оба вратаря играли очень хорошо в конце матча. Было несколько опасных попыток с обеих сторон, но Джорджи совершил четыре важнейших сейва в том моменте, когда удержал наше лидерство», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.
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