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Бадюков — о внуке Третьяка: протекции со стороны Владислава Александровича нет

Бадюков — о внуке Третьяка: протекции со стороны Владислава Александровича нет
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Заместитель генерального директора по хоккейным операциям ХК «Сочи» Алексей Бадюков объяснил, почему вратарь Максим Третьяк получает много игрового времени, несмотря на не лучшую статистику.

«Протекции со стороны Владислава Александровича (Третьяк — дедушка хоккеиста. – Прим. «Чемпионата») точно нет. «Сочи» — профессиональный клуб. Изначально мы видели ситуацию так, что Третьяк и Мельничук — два равноценных вратаря. Есть вратари, которые привыкли быть первым номером весь сезон, а есть те, кому конкуренция только помогает. Макс и Алексей относятся ко второму типу. Уверен, что с приходом Бердина конкуренция только возрастёт. В прошлом сезоне, несмотря на то, что Магнус Хелльберг играл больше Третьяка, Максим получил очень серьёзный опыт», — цитирует Бадюкова Sport24.

В текущем сезоне голкипер Третьяк провёл 13 матчей, в которых одержал две победы. Коэффициент надёжности составил 3.25. Процент отражённых бросков — 90,4.

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