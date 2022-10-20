Бадюков — о внуке Третьяка: протекции со стороны Владислава Александровича нет

Заместитель генерального директора по хоккейным операциям ХК «Сочи» Алексей Бадюков объяснил, почему вратарь Максим Третьяк получает много игрового времени, несмотря на не лучшую статистику.

«Протекции со стороны Владислава Александровича (Третьяк — дедушка хоккеиста. – Прим. «Чемпионата») точно нет. «Сочи» — профессиональный клуб. Изначально мы видели ситуацию так, что Третьяк и Мельничук — два равноценных вратаря. Есть вратари, которые привыкли быть первым номером весь сезон, а есть те, кому конкуренция только помогает. Макс и Алексей относятся ко второму типу. Уверен, что с приходом Бердина конкуренция только возрастёт. В прошлом сезоне, несмотря на то, что Магнус Хелльберг играл больше Третьяка, Максим получил очень серьёзный опыт», — цитирует Бадюкова Sport24.

В текущем сезоне голкипер Третьяк провёл 13 матчей, в которых одержал две победы. Коэффициент надёжности составил 3.25. Процент отражённых бросков — 90,4.