Фёдоров: наслаждаюсь матчами с «Куньлунем», он знает, как играть в хоккей

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в матче с «Куньлунем» (5:1). Эта виктория стала первой в сезоне для армейцев в матчах между этими командами. Ранее команды уже дважды встречались в сезоне, и оба раза победу праздновала китайская дружина.
«Хорошая, быстрая игра, мы всегда этого ожидаем от «Куньлуня». Наших ребят с победой. Правильно сыграли. Были шероховатости в игре, но коллективно мы сделали шаг вперёд. Парни прониклись теми важными вещами, которые диктует сегодняшний хоккей. И в плане игры с шайбой, и без неё. Рад за наших молодых игроков, они показали хороший уровень.
Лично я всегда наслаждаюсь играми с этой командой, она знает, как играть в хоккей. Думаю, матч всем понравился», — цитирует Фёдорова официальный сайт ЦСКА.
Московский клуб имеет серию из шести побед подряд. После 19 игр армейский клуб занимает четвёртую строчку в таблице Западной конференции.
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