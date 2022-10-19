ЦСКА впервые в сезоне обыграл «Куньлунь», армейцы забросили пять шайб

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (1:0, 1:0, 3:1).

На 17-й минуте Антон Слепышев, реализовав численное большинство, вывел ЦСКА вперёд. На 36-й минуте Даррен Диц поразил ворота соперника при игре «пять на четыре». На 45-й минуте защитник оформил дубль. Через 23 секунды Ярослав Дыбленко с передачи Антона Слепышева забил четвёртый гол. На 56-й минуте Девин Броссо отыграл одну шайбу. Точку в матче поставил Владислав Каменев, поразивший пустые ворота.

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Ранее команды уже дважды встречались в сезоне, и оба раза победу праздновала китайская команда.