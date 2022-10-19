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ЦСКА впервые в сезоне обыграл «Куньлунь», армейцы забросили пять шайб

ЦСКА впервые в сезоне обыграл «Куньлунь», армейцы забросили пять шайб
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (1:0, 1:0, 3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2022, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Слепышев (Провольнев, Григоренко) – 16:11 (5x4)   2:0 Диц (Слепышев) – 35:46 (5x4)   3:0 Диц (Плотников, Провольнев) – 44:55 (5x5)   4:0 Дыбленко (Слепышев) – 45:18 (5x5)   4:1 Броссо (Пу, Челиос) – 55:32 (5x4)   5:1 Каменев (Карнаухов, Окулов) – 59:50 (5x4)

На 17-й минуте Антон Слепышев, реализовав численное большинство, вывел ЦСКА вперёд. На 36-й минуте Даррен Диц поразил ворота соперника при игре «пять на четыре». На 45-й минуте защитник оформил дубль. Через 23 секунды Ярослав Дыбленко с передачи Антона Слепышева забил четвёртый гол. На 56-й минуте Девин Броссо отыграл одну шайбу. Точку в матче поставил Владислав Каменев, поразивший пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Ранее команды уже дважды встречались в сезоне, и оба раза победу праздновала китайская команда.

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