«Амур» подписал контракт с партнёром Копитара по сборной Словении

«Амур» подписал однолетний контракт с 23-летним нападающим из Словении Яном Дрозгом, сообщает официальный сайт хабаровского клуба.
Форвард сборной Словении на драфте НХЛ 2017 года был выбран в пятом раунде «Питтсбург Пингвинз». В фарм-клубе «пингвинов» — команде «Уилкс-Барре» — нападающий провёл 88 матчей и набрал 26 очков (14+12).
В 2018 году Дрозг стал лучшим игроком чемпионата мира среди команд второго дивизиона, забросив в пяти матчах пять шайб и отдав две результативные передачи. По показателю полезности и набранным очкам молодой нападающий превзошёл именитого сокомандника Анже Копитара из «Лос-Анджелес Кингз».
В прошлом сезоне Дрозг выступал за «Уилкс-Барре», а также за другой клуб АХЛ — «Гранд-Рапидс Гриффинс», в общей сложности проведя 38 матчей и набрав 11 (4+7) очков. Кроме этого, в составе национальной команды он принял участие в олимпийской квалификации.
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