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Замгендиректора «Сочи» прокомментировал возможную отставку Андрея Назарова

Замгендиректора «Сочи» прокомментировал возможную отставку Андрея Назарова
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Заместитель генерального директора по хоккейным операциям ХК «Сочи» Алексей Бадюков рассказал о возможной отставке главного тренера сочинского клуба Андрея Назарова, а также о том, как игроки должны воспринимать текущее состояние в клубе.

«Какова вероятность увольнения главного тренера? Понятно, что результат команды на данный момент никого не устраивает. Ни игроков, ни тренерский штаб, ни руководство. Но мы видим, в чём причина, и пытаемся исправить ситуацию.

Мотивация Назарова уже не работает? Мотивация от Назарова осталась на том же уровне. Другое дело, как её воспринимают игроки. Реакция хоккеистов на то, что происходит — очень важный момент. Это ежедневно тренерская работа. Ясно одно: никого не должно устраивать место в таблице. Несомненно, надо выходить из этой ситуации всем вместе. Чтобы потом не было стыдно друг другу в глаза смотреть», — сказал Бадюков в интервью Sport24.

Сочинский клуб после 18 проведённых игр набрал девять очков и замыкает турнирную таблицу Западной конференции.

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