Замгендиректора «Сочи» прокомментировал возможную отставку Андрея Назарова

Заместитель генерального директора по хоккейным операциям ХК «Сочи» Алексей Бадюков рассказал о возможной отставке главного тренера сочинского клуба Андрея Назарова, а также о том, как игроки должны воспринимать текущее состояние в клубе.
«Какова вероятность увольнения главного тренера? Понятно, что результат команды на данный момент никого не устраивает. Ни игроков, ни тренерский штаб, ни руководство. Но мы видим, в чём причина, и пытаемся исправить ситуацию.
Мотивация Назарова уже не работает? Мотивация от Назарова осталась на том же уровне. Другое дело, как её воспринимают игроки. Реакция хоккеистов на то, что происходит — очень важный момент. Это ежедневно тренерская работа. Ясно одно: никого не должно устраивать место в таблице. Несомненно, надо выходить из этой ситуации всем вместе. Чтобы потом не было стыдно друг другу в глаза смотреть», — сказал Бадюков в интервью Sport24.
Сочинский клуб после 18 проведённых игр набрал девять очков и замыкает турнирную таблицу Западной конференции.
- 20 октября 2022
-
17:19
-
17:00
-
16:43
-
16:25
-
16:10
-
15:40
-
15:26
-
14:38
-
14:18
-
13:48
-
13:38
-
13:14
-
12:53
-
12:25
-
12:04
-
11:45
-
11:29
-
11:05
-
10:29
-
10:03
-
09:51
-
09:15
-
08:48
-
08:26
-
08:13
-
08:12
-
05:47
-
05:25
-
04:49
-
01:43
- 19 октября 2022
-
23:55
-
23:42
-
23:29
-
23:22
-
23:06