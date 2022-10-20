Борис Михайлов: у ЦСКА нарушилась плановая подготовка к началу сезона

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал игру ЦСКА и объяснил причины проблем в начале сезона.
«Победы есть победы, но, как говорит главный тренер Сергей Фёдоров, есть над чем работать. Включаться надо с первой минуты и играть до последней.
В чём причина того, что в начале сезона ЦСКА очень трудно давались победы? ЦСКА вышел из отпуска на десять дней позже, чем другие команды, и немного нарушилась плановая подготовка к началу сезона. Команда вкатывалась уже по ходу чемпионата. Начали закладывать фундамент тогда, когда остальные уже заложили и были готовы к старту.
У ЦСКА «синдром второго года»? Всегда у команды после достижения цели, выигрыша Кубка Гагарина, появляется психологический спад. Это и произошло с ЦСКА. Плюс поздний выход из отпуска.
Способен ли ЦСКА повторить успех прошлого года и выиграть Кубок Гагарина? Я уверен, что способен. Но, чтобы добиться результата, всем нужно показывать своё мастерство так же, как в прошлом сезоне», — сказал Михайлов в интервью «РБ Спорт».
Напомним, ЦСКА в последнем матче обыграл «Куньлунь» (5:1). Эта победа стала для армейцев шестой кряду.
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