Аркадий Ротенберг награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
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Председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг получил государственную награду, указано на официальном интернет-портале правовой информации России.
Указом президента России Владимира Путина он награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Ротенберг награждён «за вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта».
Аркадий Ротенберг возглавляет правление ФХР с августа 2015 года. Сборная России с тех пор выиграла золото Олимпиады в Пхёнчхане, серебро Олимпийских игр в Пекине и три бронзы чемпионатов мира.
Напомним, ранее Федерация хоккея России объявила о создании новой сборной — «России 25». Главным тренером этой команды стал Роман Ротенберг.
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