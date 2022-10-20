Аркадий Ротенберг награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг получил государственную награду, указано на официальном интернет-портале правовой информации России.

Указом президента России Владимира Путина он награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Ротенберг награждён «за вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта».

Аркадий Ротенберг возглавляет правление ФХР с августа 2015 года. Сборная России с тех пор выиграла золото Олимпиады в Пхёнчхане, серебро Олимпийских игр в Пекине и три бронзы чемпионатов мира.

Напомним, ранее Федерация хоккея России объявила о создании новой сборной — «России 25». Главным тренером этой команды стал Роман Ротенберг.