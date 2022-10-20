«Салават» одержал третью победу подряд, обыграв «Северсталь» в матче с девятью голами

В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местная «Северсталь» принимала «Салават Юлаев». Победу со счётом 5:4 (4:1, 1:1, 0:2) одержали уфимцы.

На пятой минуте встречи счёт открыл форвард гостей Данил Аймурзин с передач Глеба Кузьмина и Григория Панина. На 10-й минуте первого периода счёт удвоил Григорий Панин с передач Егора Сучкова и Станислава Бочарова. Счёт 3:0 сделал Шакир Мухамадуллин с передач Ивана Дроздова и Райана Мёрфи. За 45 секунд до конца первого периода довёл счёт до крупного Александр Кадейкин с передачи Егора Сучкова. За пять секунд до конца первой двадцатиминутки сократил отставание в счёте Кирилл Пилипенко с передач Даниила Вовченко и Павла Денисова.

На 11-й минуте второго периода пятую шайбу в ворота хозяев забросил Александр Хмелевски с передачи Николая Кулёмина. Через семь минут вторую шайбу хозяев забросил Кирилл Пилипенко, сделав дубль.

На седьмой минуте третьего периода форвард «Северстали» Игорь Гераськин с передач Робина Пресса и Руслана Абросимова сделал счёт 3:5. Спустя три минуты нападающий хозяев Давид Думбадзе сократил отставание до минимума.

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Следующий матч «Северсталь» проведёт в гостях с омским «Авангардом» 23 октября в 14:00 мск. «Салават Юлаев» в гостях встретится с «Ак Барсом» 22 октября в 17:00 мск.