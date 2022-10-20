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«Салават» одержал третью победу подряд, обыграв «Северсталь» в матче с девятью голами

«Салават» одержал третью победу подряд, обыграв «Северсталь» в матче с девятью голами
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В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местная «Северсталь» принимала «Салават Юлаев». Победу со счётом 5:4 (4:1, 1:1, 0:2) одержали уфимцы.

На пятой минуте встречи счёт открыл форвард гостей Данил Аймурзин с передач Глеба Кузьмина и Григория Панина. На 10-й минуте первого периода счёт удвоил Григорий Панин с передач Егора Сучкова и Станислава Бочарова. Счёт 3:0 сделал Шакир Мухамадуллин с передач Ивана Дроздова и Райана Мёрфи. За 45 секунд до конца первого периода довёл счёт до крупного Александр Кадейкин с передачи Егора Сучкова. За пять секунд до конца первой двадцатиминутки сократил отставание в счёте Кирилл Пилипенко с передач Даниила Вовченко и Павла Денисова.

На 11-й минуте второго периода пятую шайбу в ворота хозяев забросил Александр Хмелевски с передачи Николая Кулёмина. Через семь минут вторую шайбу хозяев забросил Кирилл Пилипенко, сделав дубль.

На седьмой минуте третьего периода форвард «Северстали» Игорь Гераськин с передач Робина Пресса и Руслана Абросимова сделал счёт 3:5. Спустя три минуты нападающий хозяев Давид Думбадзе сократил отставание до минимума.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2022, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 5
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Аймурзин (Кузьмин, Панин) – 04:41 (5x5)   0:2 Панин (Сучков, Бочаров) – 09:21 (5x5)   0:3 Мухамадуллин (Дроздов, Мёрфи) – 15:40 (5x5)   0:4 Кадейкин (Сучков) – 19:15 (5x5)   1:4 Пилипенко (Вовченко, Денисов) – 19:55 (5x4)   1:5 Хмелевски (Кулёмин) – 30:07 (5x5)   2:5 Пилипенко (Хабаров) – 37:10 (5x5)   3:5 Гераськин (Пресс, Абросимов) – 46:00 (5x4)   4:5 Думбадзе (Абросимов, Лишка) – 49:22 (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Северсталь» проведёт в гостях с омским «Авангардом» 23 октября в 14:00 мск. «Салават Юлаев» в гостях встретится с «Ак Барсом» 22 октября в 17:00 мск.

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