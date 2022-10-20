Экс-игрок «Авангарда» Кемпны помещён «Сиэтлом» на драфт отказов

Чешский защитник Михал Кемпны помещён «Сиэтлом» на драфт отказов для расторжения контракта, сообщает официальный «твиттер» команды.

32-летний защитник подписал однолетнее соглашение с клубом в июле 2022 года на сумму $ 750 тыс.

В этом сезоне Кемпны не провёл ни одной игры в НХЛ. Защитник сыграл два матча в АХЛ за фарм-клуб «Сиэтла», забив один гол.

В сезоне-2015/2016 Кемпны играл в Континентальной хоккейной лиге за омский «Авангард». После этого он перебрался в Северную Америку, где играл за «Чикаго Блэкхоукс» и «Вашингтон». В «Кэпиталз» он зарабатывал $ 2,5 млн за сезон.

В прошлом сезоне защитник сыграл 15 матчей в НХЛ, забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу при показателе полезности «-3».