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Экс-игрок «Авангарда» Кемпны помещён «Сиэтлом» на драфт отказов

Экс-игрок «Авангарда» Кемпны помещён «Сиэтлом» на драфт отказов
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Чешский защитник Михал Кемпны помещён «Сиэтлом» на драфт отказов для расторжения контракта, сообщает официальный «твиттер» команды.

32-летний защитник подписал однолетнее соглашение с клубом в июле 2022 года на сумму $ 750 тыс.

В этом сезоне Кемпны не провёл ни одной игры в НХЛ. Защитник сыграл два матча в АХЛ за фарм-клуб «Сиэтла», забив один гол.

В сезоне-2015/2016 Кемпны играл в Континентальной хоккейной лиге за омский «Авангард». После этого он перебрался в Северную Америку, где играл за «Чикаго Блэкхоукс» и «Вашингтон». В «Кэпиталз» он зарабатывал $ 2,5 млн за сезон.

В прошлом сезоне защитник сыграл 15 матчей в НХЛ, забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу при показателе полезности «-3».

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