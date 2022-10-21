Первый номер драфта НХЛ-2022 забил дебютный гол в НХЛ
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В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Аризону Койотс».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 5:0 в пользу хозяев. Одну из шайб забросил первый номер драфта НХЛ-2022 Юрай Слафковски. Для словака этот гол стал первым в карьере в НХЛ. До этого он провёл в НХЛ четыре матча и не отметился результативными действиями.
В сезоне-2021/2022 Слафковски выступал в чемпионате Финляндии. В составе ТПС словак набрал 10 (5+5) очков в 31 матче регулярного чемпионата, к которым добавил ещё семь (2+5) баллов в 18 играх плей-офф, став серебряным призёром финской Liiga.
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