Первый номер драфта НХЛ-2022 забил дебютный гол в НХЛ

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Аризону Койотс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 5:0 в пользу хозяев. Одну из шайб забросил первый номер драфта НХЛ-2022 Юрай Слафковски. Для словака этот гол стал первым в карьере в НХЛ. До этого он провёл в НХЛ четыре матча и не отметился результативными действиями.

В сезоне-2021/2022 Слафковски выступал в чемпионате Финляндии. В составе ТПС словак набрал 10 (5+5) очков в 31 матче регулярного чемпионата, к которым добавил ещё семь (2+5) баллов в 18 играх плей-офф, став серебряным призёром финской Liiga.