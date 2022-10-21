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«Рейнджерс» в овертайме уступил «Сан-Хосе». Панарин набирает очки пять матчей подряд

«Рейнджерс» в овертайме уступил «Сан-Хосе». Панарин набирает очки пять матчей подряд
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В ночь на 21 октября на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Гости в овертайме вырвали победу со счётом 3:2.

«Синерубашечники» пропустили на седьмой минуте в меньшинстве от Логана Кутюра, но затем не только сравняли счёт благодаря шайбе Филипа Хитила, но и вышли вперёд. На 30-й минуте игры отличился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Ему ассистировали Винсент Трочек и Адам Фокс. Но вскоре Радим Шимек сравнял счёт. В итоге игра перетекла в овертайм, где команды не провели и минуты – Эрик Карлссон принёс «Сан-Хосе» победу.

Для Панарина это уже 11-е очко (3+8) в стартовавшем сезоне НХЛ. Он набрал очки в пятом матче подряд со старта регулярного чемпионата. Ранее Артемий отметился заброшенными шайбами в матчах с «Анахаймом» и «Миннесотой». В них же он оформил и по три результативных передачи, а ещё по ассисту внёс в актив по итогам встреч с «Тампой» и «Виннипегом».

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил 24 сейва. За «Сан-Хосе» 15 минут и 11 секунд отыграл Александр Барабанов, завершив матч с коэффициентом полезности «-1». Его одноклубник Евгений Свечников провёл на льду 12 минут и также не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2022, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Кутюр (Канин, Карлссон) – 06:02 (5x4)   1:1 Хитил (Крайдер) – 21:50 (5x5)   2:1 Панарин (Фокс, Трочек) – 29:05 (5x5)   2:2 Шимек (Ньето, Линдблом) – 33:10 (5x5)   2:3 Карлссон (Майер, Гертл) – 60:49 (3x3)
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