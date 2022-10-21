«Рейнджерс» в овертайме уступил «Сан-Хосе». Панарин набирает очки пять матчей подряд

В ночь на 21 октября на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Гости в овертайме вырвали победу со счётом 3:2.



«Синерубашечники» пропустили на седьмой минуте в меньшинстве от Логана Кутюра, но затем не только сравняли счёт благодаря шайбе Филипа Хитила, но и вышли вперёд. На 30-й минуте игры отличился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Ему ассистировали Винсент Трочек и Адам Фокс. Но вскоре Радим Шимек сравнял счёт. В итоге игра перетекла в овертайм, где команды не провели и минуты – Эрик Карлссон принёс «Сан-Хосе» победу.



Для Панарина это уже 11-е очко (3+8) в стартовавшем сезоне НХЛ. Он набрал очки в пятом матче подряд со старта регулярного чемпионата. Ранее Артемий отметился заброшенными шайбами в матчах с «Анахаймом» и «Миннесотой». В них же он оформил и по три результативных передачи, а ещё по ассисту внёс в актив по итогам встреч с «Тампой» и «Виннипегом».

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил 24 сейва. За «Сан-Хосе» 15 минут и 11 секунд отыграл Александр Барабанов, завершив матч с коэффициентом полезности «-1». Его одноклубник Евгений Свечников провёл на льду 12 минут и также не отметился результативными действиями.