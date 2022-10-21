Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

39 сейвов Ильи Сорокина не помогли «Айлендерс» взять верх над «Нью-Джерси»

39 сейвов Ильи Сорокина не помогли «Айлендерс» взять верх над «Нью-Джерси»
Комментарии

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:1.

За победителей забивали Ондржей Палат дважды, Джек Хьюз и Нико Хишир. А единственную шайбу у хозяев забросил Андерс Ли.

Примечательно, что на воротах у команды из Нью-Йорка стоял российский голкипер Илья Сорокин. Он пропустил четыре шайбы за матч, но также совершил 39 сейвов. А российский защитник той же команды Александр Романов заработал коэффициент полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2022, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хьюз (Сиверсон) – 21:35 (5x5)   0:2 Палат (Братт, Хишир) – 28:05 (5x5)   0:3 Палат (Братт, Хишир) – 55:28 (5x5)   1:3 Ли (Палмьери, Барзал) – 56:44 (5x4)   1:4 Хишир – 59:25 (en)

В параллельном матче в Торонто «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2

За победителей отличились Александр Керфут и дважды Николас Робертсон. А у гостей забивали Люк Гленденинг и Тайлер Сегин.

Тут российский голкипер хозяев Илья Самсонов смог отразить 26 бросков по своим воротам. А вот российский нападающий противоположной команды Денис Гурьянов очков набрать не смог.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2022, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Гленденинг (Факса, Лундквист) – 14:45 (5x5)   1:1 Керфут (Бантинг, Сандин) – 22:31 (5x4)   2:1 Робертсон (Керфут, Райлли) – 41:59 (5x5)   2:2 Сегин (Марчмент, Джонстон) – 47:21 (5x4)   3:2 Робертсон (Мэттьюс, Райлли) – 63:46 (3x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022