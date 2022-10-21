39 сейвов Ильи Сорокина не помогли «Айлендерс» взять верх над «Нью-Джерси»

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:1.
За победителей забивали Ондржей Палат дважды, Джек Хьюз и Нико Хишир. А единственную шайбу у хозяев забросил Андерс Ли.
Примечательно, что на воротах у команды из Нью-Йорка стоял российский голкипер Илья Сорокин. Он пропустил четыре шайбы за матч, но также совершил 39 сейвов. А российский защитник той же команды Александр Романов заработал коэффициент полезности «-1».
В параллельном матче в Торонто «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2
За победителей отличились Александр Керфут и дважды Николас Робертсон. А у гостей забивали Люк Гленденинг и Тайлер Сегин.
Тут российский голкипер хозяев Илья Самсонов смог отразить 26 бросков по своим воротам. А вот российский нападающий противоположной команды Денис Гурьянов очков набрать не смог.
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