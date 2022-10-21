Андрей Свечников оформил хет-трик в матче с «Эдмонтоном»

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Каролину Харрикейнз».
На момент написания новости проходит третий период. Счёт на табло в пользу хозяев льда – 5:3.
Российский нападающий гостей Андрей Свечников оформил свой первый хет-трик в регулярном сезоне НХЛ. Сначала Свечников на 22-й минуте забросил шайбу после передач Себастьяна Ахо и Джейккоба Славина. Потом на 33-й минуте ему на гол отдали пасы Мартин Нечас и Брент Бёрнс. А на 44-й минуте он отличился после передач Ахо и Стефана Ноэсена.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
За хозяев отличились в этой игре Зак Хайман, Райан Маклауд, Эвандер Кейн, Райан Ньюджент-Хопкинс и Леон Драйзайтль.
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