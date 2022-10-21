«Полный крах. Просто стыдно». Галлан разнёс «Рейнджерс» после провала в третьем периоде

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (2:3 ОТ) обрушился на свою команду с критикой относительно игры, показанной в третьем периоде.

«Я понятия не имею, откуда взялся такой третий период. Я понятия не имею, что пошло не так. Это был просто полный крах. На самом деле это просто стыдно», – негодовал Галлан на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что в третьем периоде российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 16 бросков из 16, сумев помочь «синерубашечникам» добраться до овертайма. В свою очередь полевые хоккеисты хозяев за 20 минут игрового времени лишь дважды произвели броски в створ ворот Джеймса Раймера.