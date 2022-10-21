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Гол Никиты Задорова не помог «Калгари» одолеть «Баффало»

Гол Никиты Задорова не помог «Калгари» одолеть «Баффало»
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

Хозяева открыли счёт уже на 5-й минуте – забил Эндрю Манджапане. Через две минуты Дилан Козенс сравнял счёт. На 11-й минуте Расмус Далин вывел гостей вперёд, а ещё через три минуты их преимущество увеличил Кейси Миттельштадта.

На 21-й минуте за гостей также забил Алекс Так. Но за три секунды до окончания второго периода Тревор Льюис отыграл одну шайбу для хозяев. А на второй минуте третьего периода российский защитник Никита Задоров сократил отрыв до минимума. Но решающие голы был за гостями – отличился Так на 46-й и 59-й минутах.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2022, пятница. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 6
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Манджапане (Кадри, Дюбе) – 04:21 (5x5)   1:1 Козенс (Брайсон, Хиностроза) – 06:34 (5x5)   1:2 Далин (Петерка, Хиностроза) – 10:49 (5x5)   1:3 Миттельштадт (Хиностроза, Пауэр) – 13:10 (4x5)   1:4 Так (Пауэр, Брайсон) – 20:46 (5x5)   2:4 Льюис (Юбердо, Стоун) – 39:57 (5x5)   3:4 Задоров (Андерссон, Тоффоли) – 41:09 (5x5)   3:5 Так (Томпсон, Миттельштадт) – 45:41 (5x4)   3:6 Так (Козенс, Гиргенсонс) – 58:35 (en)
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