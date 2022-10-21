Гол Никиты Задорова не помог «Калгари» одолеть «Баффало»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.



Хозяева открыли счёт уже на 5-й минуте – забил Эндрю Манджапане. Через две минуты Дилан Козенс сравнял счёт. На 11-й минуте Расмус Далин вывел гостей вперёд, а ещё через три минуты их преимущество увеличил Кейси Миттельштадта.



На 21-й минуте за гостей также забил Алекс Так. Но за три секунды до окончания второго периода Тревор Льюис отыграл одну шайбу для хозяев. А на второй минуте третьего периода российский защитник Никита Задоров сократил отрыв до минимума. Но решающие голы был за гостями – отличился Так на 46-й и 59-й минутах.