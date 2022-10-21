Панарин лидирует по очкам и передачам в НХЛ, Свечников возглавляет гонку снайперов лиги

Сегодня ночью, 21 октября, прошёл очередной тур чемпионата Национальной хоккейной лиги. В матчах за свои команды очками отметились российские хоккеисты.



Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой в матче с «Сан-Хосе» (2:3 ОТ). 30-летний россиянин продлил результативную серию до пяти матчей и с 11 (3+8) очками является лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом НХЛ в текущем сезоне. На втором месте в списке бомбардиров лиги расположился форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 10 (5+5) очками. Замыкает тройку бомбардиров финский нападающий «Колорадо» Микко Рантанен с девятью (3+6) очками.



Лучшим снайпером НХЛ на данный момент является российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, у которого на счету шесть заброшенных шайб. По этому показателю 22-летний россиянин делит первое место с форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивеном Стэмкосом. В сегодняшнем матче с «Эдмонтоном» (4:6) Свечников оформил свой первый хет-трик в регулярных чемпионатах НХЛ.