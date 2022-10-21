Капризов эмоционально отпраздновал победный гол в ворота «Ванкувера»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Ванкувер Кэнакс». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3.



Победный гол в овертайме при отложенном штрафе у «Ванкувера» забил российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов. Российский форвард эмоционально отреагировал на эту шайбу. «Миннесота» одержала первую победу в текущем сезоне НХЛ, проиграв три матча подряд на старте чемпионата.

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В текущем сезоне на счету 25-летнего нападающего восемь очков (4+4) в четырёх матчах. Это личный рекорд Капризова по результативности в начале кампаний в Национальной хоккейной лиге.