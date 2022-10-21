Василий Кошечкин стал первым вратарём в истории КХЛ, сыгравшим 90 матчей на «ноль»

Вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин оформил шат-аут в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, отразив все 19 бросков.
Таким образом, российский голкипер стал первым в КХЛ стражем ворот, кто сыграл на «ноль» 90 матчей. Для этого Кошечкину потребовалось провести 743 встречи. Кроме того, это второй «сухой» матч голкипера в текущем сезоне. Первый «сухарь» Кошечкин добыл 19 сентября во Владивостоке против «Адмирала».
Отметим, что 62 матча Кошечкин на «ноль» Кошечкин отыграл в «Металлурге», 17 — в «Северстали» и ещё 11 — в «Ладе».
Напомним, в Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0 (4:0, 1:0, 0:0).
- 21 октября 2022
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