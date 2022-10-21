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Главный тренер «Металлурга» объяснил, почему пригласил Дмитрия Рябыкина к себе в штаб

Главный тренер «Металлурга» объяснил, почему пригласил Дмитрия Рябыкина к себе в штаб
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв после разгромной победе команды в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:0) ответил на вопрос, почему принял решение пригласить бывшего наставника «Авангарда» Дмитрия Рябыкина в тренерский штаб магнитогорцев.

«Рябыкина пригласили потому, что у нас один из самых немногочисленных штабов в КХЛ. Мы искали усиление. Когда я Дмитрию Анатольевичу позвонил, он взял неделю на размышление и приехал к нам. Мы этому, разумеется, очень рады», — приводит слова Воробьёва официальный сайт КХЛ.

Напомним, 17 октября «Металлург» объявил о подписании соглашения с бывшим главным тренером «Авангарда». Дмитрием Рябыкиным. Отмечалось, что специалист станет помощником Ильи Воробьёва.

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