Главный тренер «Металлурга» объяснил, почему пригласил Дмитрия Рябыкина к себе в штаб
Поделиться
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв после разгромной победе команды в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:0) ответил на вопрос, почему принял решение пригласить бывшего наставника «Авангарда» Дмитрия Рябыкина в тренерский штаб магнитогорцев.
«Рябыкина пригласили потому, что у нас один из самых немногочисленных штабов в КХЛ. Мы искали усиление. Когда я Дмитрию Анатольевичу позвонил, он взял неделю на размышление и приехал к нам. Мы этому, разумеется, очень рады», — приводит слова Воробьёва официальный сайт КХЛ.
Напомним, 17 октября «Металлург» объявил о подписании соглашения с бывшим главным тренером «Авангарда». Дмитрием Рябыкиным. Отмечалось, что специалист станет помощником Ильи Воробьёва.
Комментарии
- 21 октября 2022
-
22:11
-
21:46
-
21:45
-
21:24
-
21:18
-
21:09
-
20:55
-
20:28
-
19:51
-
19:30
-
18:58
-
18:46
-
18:28
-
17:58
-
17:40
-
17:23
-
17:09
-
16:38
-
16:22
-
15:59
-
15:31
-
15:22
-
14:52
-
14:47
-
14:27
-
14:12
-
14:03
-
13:52
-
13:11
-
12:53
-
12:21
-
12:10
-
11:56
-
11:36
-
11:02
Партнерский контент