«Это психологическое истощение». Главный тренер «Миннесоты» — об игре Кирилла Капризова

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (4:3 ОТ) высказался о голе нападающего Кирилла Капризова. Российский форвард провёл много времени на льду в дополнительной пятиминутке и забросил победную шайбу.

«На самом деле я обратился к Капризову, потому что мы удвоили его время в овертайме. Я пошёл на это, думая, что, может быть, он просто не может уйти со льда и что он достаточно восстановился. Но это психологическое истощение. Надеюсь, такая победа позволит нам вздохнуть с облегчением и двигаться вперёд. Это не только для него, но и для нас — для всех нас.



Очевидно, что мы должны сохранить это чувство. Мы не можем чувствовать себя настолько свободными, чтобы забыть это… Но нам нужно играть немного свободнее. Это наша команда, и, надеюсь, это позволит нам продолжить в таком же духе», — приводит слова Эвасона The Athetic.

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