«Похоже, он не стареет». Защитник «Лос-Анджелеса» Даути – о результативности Овечкина

32-летний канадский защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути, пропустивший весь прошлый сезон из-за травмы, признался, что скучал об игре против российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я никогда не стремился блокировать броски Овечкина. Но я очень скучал по этому. В прошлом году я получил травму, так что просто многое пропустил. Я определённо скучал по игре против Ови. У нас хорошая конкурентная борьба друг с другом. Мы всегда буквально гоняемся друг за другом, пытаемся ударить друг друга и всё такое. Он знает, как усердно и как сильно я забочусь об игре в обороне, а он также сильно любит забрасывать. Таким образом, мы, очевидно, сталкиваемся в таких ситуациях, и мы оба полны решимости победить другого.

Результативность Овечкина? Похоже, он не стареет. Он по-прежнему хорош, при этом выделяющийся своей физической подготовкой. Играть против него всегда непросто, и я с нетерпением жду этой возможности. Но мы знаем, что должны сделать это, чтобы выиграть игру, поэтому мы сделаем всё возможное, чтобы не допустить его в таблицу рекордов и постараемся выбить его из игры», — приводит слова Даути пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в пяти встречах за «Вашингтон», в которых отметился пятью результативными действиями (2+3) при показателе полезности «-4» и двух минутах штрафного времени.