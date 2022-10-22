«Он от злости мне в плечо со «штыка» как дал». Крикунов — об игре против Горди Хоу

Бывший советский хоккеист и заслуженный тренер России Владимир Крикунов вспомнил о встрече на льду с легендарным канадским нападающим Горди Хоу во время серии с клубами ВХА на стыке 1976-х и 1977-х годов.

«Пригласили во вторую сборную СССР, которую тоже тренировал Тихонов, в турне по Северной Америке. Перед первой встречей он посадил меня к борту, чтобы понаблюдал за соперником. Вижу, что североамериканцы здоровые, бьются, летят, борта трещат, но ничего особенного. Мы же все тогда здорово в пас играли, катались. Поэтому сказал Тихонову: «Посмотрел, ничего особенного в них не заметил»! Он говорит: «Ну давай тогда, выходи». Я вышел и всё турне провёл спокойно. А когда Виктора Васильевича назначили руководить уже первой сборной на Кубке Канады, он меня опять пригласил.

Кто поразил из сборной Канады? Горди Хоу. Во время серии с клубами ВХА на стыке 1976-х и 1977-х годов. Играл против его команды в Хьюстоне. Я как раз открыл счёт в матче. Потом хозяева сравняли. И тут мы встретились с Хоу у наших ворот. Он делал пас из-за спины, а я шайбу перехватил. Ветеран уже ничего сделать не смог и от злости мне в плечо со «штыка» как дал! Подумал: «Вот старый козёл!» (смеётся). Мы их, кстати, в итоге тогда раскатали 10:1! Очень у нас та поездка вышла успешной, проиграли только первый и последний матч, а в промежутке было шесть побед», — цитирует Крикунова «Спорт уик-энд».

Горди Хоу является четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли и множества индивидуальных призов НХЛ. Он член Зала хоккейной славы.