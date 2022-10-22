В. Белов — об уходе Уваева в «Авангард»: правильное решение от руководства омского клуба

Главный тренер «Лады» Валерий Белов прокомментировал переход своего помощника Вячеслава Уваева в тренерский штаб «Авангарда».

«Когда Вячеславу Викторовичу поступило предложение от «Авангарда», то я обсудил этот вопрос с генеральным директором «Лады» Александром Чеботарёвым. Мы пришли к мнению, что не будем удерживать, уговаривать Уваева остаться. Потому что это действительно серьёзное предложение от топового клуба, поэтому пожелали только удачи и поблагодарили за работу.

Уваев в «Ладе» работал конкретно по защитникам и меньшинству. И не стоит смотреть на статистику первых четырёх встреч нашей команды, когда мы много пропускали. В данный момент совсем другая картина, мы исправили этот момент. Конечно, это опытный специалист, проработавший в трёх лигах – МХЛ, ВХЛ и КХЛ. Думаю, это правильное решение со стороны руководства омского клуба, потому что не так просто найти специалиста такого уровня по ходу сезона. Также отмечу, что ему знакомы некоторые игроки омичей, с которыми он уже работал ранее. Например, с Сергеем Толчинским он знаком по молодёжке ЦСКА, а с Зиятом Пайгиным работал в «Локомотиве», — цитирует Белова Metaratings.

Вячеслав Уваев является воспитанником столичного «Спартака», за свою спортивную карьеру выступал за «Торпедо», а в качестве тренера работал в «Витязе» и «Локомотиве».