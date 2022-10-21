Вячеслав Уваев вошёл в тренерский штаб Михаила Кравеца в «Авангарде»

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт с тренером-ассистентом Вячеславом Уваевым, сообщается на официальном сайте омского клуба. Отмечается, что соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
«Мы искали тренера, в обязанности которого войдет работа с защитниками, и Михаил Кравец попросил рассмотреть кандидатуру Вячеслава Уваева. Они вместе работали в «Витязе», выводили команду в плей-офф, а нам сейчас нужен коллектив единомышленников. Уваев обладает солидным опытом работы в трех лигах – МХЛ, ВХЛ и КХЛ, этот опыт должен помочь нашей команде выстроить игру в обороне», — прокомментировал назначение генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.
Напомним, что 58-летний Кравец возглавил «ястребов» после отставки Дмитрия Рябыкина и сейчас работает в омском клубе в должности исполняющего обязанности главного тренера «Авангарда».
- 21 октября 2022
-
07:12
-
07:07
-
07:05
-
06:58
-
06:48
-
06:37
-
06:26
-
06:21
-
06:11
-
06:06
-
05:40
-
05:23
-
04:51
-
04:45
-
04:37
-
04:02
-
03:50
-
03:26
-
02:53
- 20 октября 2022
-
23:24
-
23:10
-
23:02
-
22:50
-
22:43
-
22:39
-
22:32
-
22:23
-
22:14
-
22:05
-
21:51
-
21:18
-
21:15
-
19:58
-
19:50
-
19:24