Вячеслав Уваев вошёл в тренерский штаб Михаила Кравеца в «Авангарде»

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт с тренером-ассистентом Вячеславом Уваевым, сообщается на официальном сайте омского клуба. Отмечается, что соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Мы искали тренера, в обязанности которого войдет работа с защитниками, и Михаил Кравец попросил рассмотреть кандидатуру Вячеслава Уваева. Они вместе работали в «Витязе», выводили команду в плей-офф, а нам сейчас нужен коллектив единомышленников. Уваев обладает солидным опытом работы в трех лигах – МХЛ, ВХЛ и КХЛ, этот опыт должен помочь нашей команде выстроить игру в обороне», — прокомментировал назначение генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.

Напомним, что 58-летний Кравец возглавил «ястребов» после отставки Дмитрия Рябыкина и сейчас работает в омском клубе в должности исполняющего обязанности главного тренера «Авангарда».