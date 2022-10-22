Наставник «Автомобилиста»: травмированному игроку аппендицит вырезали, впервые такое вижу

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (1:4) и посетовал на череду травм в команде.

«Неплохое начало, много владели шайбой, но не было угроз, бросков, перед вратарём не было игрока. Пропущенная контратака остудила пыл, который был в начале игры. Не скажу, что было много моментов в первом периоде, два момента — два гола. Хорошо, что эти проблемы в играх с топ-соперниками открылись сейчас. Не хватило где-то чернового гола.

Много травмированных в команде? Механические травмы — переломы. Я говорил, что у нас травмированному игроку аппендицит вырезали, я впервые такое вижу. Он ещё на месяц выпал, такая двойная травма», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

Капитан «Автомобилиста» Сергей Широков находится в лазарете с начала октября. Пропустил из-за травмы несколько недель один из лучших бомбардиров клуба Стефан Да Коста.