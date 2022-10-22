Наставник «Автомобилиста»: травмированному игроку аппендицит вырезали, впервые такое вижу

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (1:4) и посетовал на череду травм в команде.
«Неплохое начало, много владели шайбой, но не было угроз, бросков, перед вратарём не было игрока. Пропущенная контратака остудила пыл, который был в начале игры. Не скажу, что было много моментов в первом периоде, два момента — два гола. Хорошо, что эти проблемы в играх с топ-соперниками открылись сейчас. Не хватило где-то чернового гола.
Много травмированных в команде? Механические травмы — переломы. Я говорил, что у нас травмированному игроку аппендицит вырезали, я впервые такое вижу. Он ещё на месяц выпал, такая двойная травма», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.
Капитан «Автомобилиста» Сергей Широков находится в лазарете с начала октября. Пропустил из-за травмы несколько недель один из лучших бомбардиров клуба Стефан Да Коста.
- 22 октября 2022
-
14:27
-
14:08
-
13:51
-
13:17
-
12:46
-
12:18
-
12:03
-
11:45
-
11:29
-
11:03
-
10:33
-
10:07
-
09:51
-
09:32
-
09:13
-
08:51
-
08:29
-
07:06
-
06:44
-
06:23
-
05:31
-
04:33
-
03:46
- 21 октября 2022
-
23:57
-
23:25
-
23:00
-
22:56
-
22:36
-
22:16
-
22:11
-
21:46
-
21:45
-
21:24
-
21:18
-
21:09