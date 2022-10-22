Григория Панина после столкновения с Радуловым увезли в больницу
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Защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина увезли в больницу на скорой помощи, сообщает официальный телеграм-канал генерального директора уфимцев Рината Баширова.
«Григорий Панин находится в местной больнице. Капитана увезли на скорой помощи, сейчас он проходит рентген», — говорится в сообщении.
Напомним, в конце первого периода защитник «Салавата Юлаева» Панин после столкновения с нападающим «Ак Барса» Александром Радуловым получил повреждение, ударившись о борт. После столкновения защитник гостей покинул лёд в крови. Отметим, за этот силовой приём Радулов не получил удаления.
Следующий матч «Ак Барс» проведёт в гостях с магнитогорским «Металлургом» 24 октября. «Салават Юлаев» примет «Ак Барс» 26 октября.
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