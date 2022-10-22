«3-2. Это была обычная игра». Гендиректор «Салавата» иронично ответил Знарку

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (3:2).
«3-2. Это была обычная игра», — написал Баширов в своём телеграм-канале.
Эти слова являются отсылкой к главному тренеру «Ак Барса» Олегу Знарку. После первого «зелёного дерби» Знарок на послематчевой пресс-конференции на вопрос «Как вам атмосфера «зелёного дерби»?» заявил, что это был «обычный матч». Напомним, 27 сентября 2022 года «Ак Барс» переиграл уфимцев со счётом 3:0.
После сегодняшней победы «Салават Юлаев» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, после 21 матча набрав 29 очков. Казанский «Ак Барс» с 22 очками после 20 игр занимает шестую строчку в таблице Востока. «Ак Барс» проиграл семь из восьми последних матчей. Команда Знарка 10 игр подряд не выигрывает в основное время.
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