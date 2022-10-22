Защитник «Бостона» Линдхольм жёстким силовым приёмом встретил Капризова
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В эти минуты в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» принимает «Миннесоту». После третьего периода счёт 3:3.
В одном из моментов защитник «Бостона» Хампус Линдхольм в средней зоне жёстко встретил российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.
Линдхольм в текущем сезоне НХЛ сыграл пять матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.
В текущем сезоне на счету 25-летнего нападающего восемь (4+4) очков в четырёх матчах. Это личный рекорд Капризова по результативности в начале сезона Национальной хоккейной лиги.
«Бостон» после пяти игр возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав восемь очков. «Миннесота» с двумя очками после четырёх игр занимает 14-е место в таблице Запада.
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