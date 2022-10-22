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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Яльмарссон хочет возобновить карьеру

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Яльмарссон хочет возобновить карьеру
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34-летний шведский защитник Никлас Яльмарссон хочет возобновить карьеру. Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли тренируется с шведским «ХВ71», сообщает официальный сайт клуба.

«Всегда были мысли снова сыграть в «ХВ71» и желание стало ещё больше, когда я побывал на матчах и почувствовал атмосферу на арене. Я проезжаю мимо стадиона каждый день и думаю о том, каково было бы играть здесь, и я действительно хочу попробовать, иначе пожалею об этом в будущем», — приводит слова Яльмарссона официальный сайт «ХВ71».

В сезоне-2020/2021 Яльмарссон сыграл в 41 встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых отдал пять результативных передач при показателе полезности «-6».

Ранее, шведский защитник выступал за «Чикаго Блэкхоукс», с которым трижды выигрывал Кубок Стэнли. Всего в НХЛ Яльмарссон принял участие в 822 матчах, в которых набрал 172 (25+147) очка при общем показателе полезности «+106» и 332 минутах штрафного времени.

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