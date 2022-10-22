Голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флёри вышел на шестое место по количеству матчей в НХЛ
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На стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился матч в рамках регулярного сезона НХЛ. «Бостон Брюинз» на своём льду победил в овертайме «Миннесоту Уайлд» — 4:3.
Свой 943-й матч в карьере провёл голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флёри. По этому показателю он сравнялся с Кёртисом Джозефом и вышел на шестое место по количеству проведённых матчей в НХЛ, сообщает сайт лиги.
Первая пятёрка вратарей выглядит следующим образом:
- Мартин Бродо (1266 игр);
- Роберто Луонго (1044);
- Патрик Руа (1029);
- Терри Савчук (971);
- Эд Белфор (963).
В текущем сезоне Марк-Андре Флёри провёл за «дикарей» пять матчей, в которых пропустил 18 шайб. Флёри в НХЛ проводит свой 19 сезон. 37-летний голкипер становился чемпионом Олимпийских игр, трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбурга».
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