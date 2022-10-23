72-летний Дэвид Пойл стал первым генменеджером в истории НХЛ, проведшим 3000 матчей в лиге

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1. Таким образом, «хищники» потерпели пятое поражение подряд.
Для генерального менеджера «Предаторз» Дэвида Пойла это игра стала 3000-м в своей должности, что является рекордом лиги. Он стал первым менеджером в истории НХЛ, кто сумел добраться до столь значимой отметки.
Канадский специалист начал карьеру генерального менеджера после окончания сезона-1981/1982, когда в возрасте 33 лет занял соответствующую должность в «Вашингтон Кэпиталз». В «столичной» команде Пойл проработал до конца сезона-1996/1997, в котором «Вашингтон» впервые не попал в плей-офф.
В июле 1997 года Дэвид стал первым генменеджером в истории «Нэшвилла», где и продолжает работать по настоящий момент. Лучшим достижением «Предаторз» является выход в финал Кубка Стэнли 2017 года.
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