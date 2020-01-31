Пойл вышел на первое место за всю историю НХЛ по победам среди генеральных менеджеров
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча проходила на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов – 6:5.
Эта победа стала 1507-й за карьеру в НХЛ для генерального менеджера «Нэшвилла» Дэвида Пойла. Благодаря этому он вышел на первое место в истории лиги по победам (с учётом матчей плей-офф) среди генеральных менеджеров, превзойдя результат Глена Сатера (1506).
Канадский специалист начал карьеру генерального менеджера после окончания сезона-1981/1982, когда в возрасте 33 лет занял соответствующую должность в «Вашингтон Кэпиталз». В «столичной» команде Пойл проработал до конца сезона-1996/1997, в котором «Вашингтон» впервые не попал в плей-офф.
В июле 1997 года Дэвид стал первым генменеджером в истории «Нэшвилла», где и продолжает работать по настоящий момент. Лучшим достижением «Предаторз» является выход в финал Кубка Стэнли 2017 года.
В июле 1997 года Дэвид стал первым генменеджером в истории «Нэшвилла», где и продолжает работать по настоящий момент. Лучшим достижением «Предаторз» является выход в финал Кубка Стэнли 2017 года.
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