Лавиолетт — о победе над «Кингз»: даже при 0:2 не было ощущения, что мы плохо играем

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал, за счёт чего команде удалось отыграться со счёта 0:2 и одержать победу в матче с «Лос-Анджелесом» (4:3).

«Обычно у ребят или у меня, или у нас вместе возникает отличная идея, когда мы не играем хорошо. Не было ощущения, что мы сильно уступаем по игре при счете 2:0, поэтому мы просто остановились на том, чтобы больше бросать по воротам, попытаться создать больше моментов, будь то первый шанс, второй шанс или третий шанс», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

По ходу матча с «Кингз» подопечные Лавиолетта уступали со счётом 0:2, но одержали волевую победу. За пять с небольшим минут до конца третьего периода решающую шайбу забросил Маркус Юханссон с передач Ти Джея Оши и Дмитрия Орлова.