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Капитан «Питтсбурга» Кросби сравнялся с Горди Хоу по матчам в НХЛ с тремя очками

Капитан «Питтсбурга» Кросби сравнялся с Горди Хоу по матчам в НХЛ с тремя очками
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Сегодня в Коламбусе на «Нейшнвайд-Арене» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбус Блю Джекетс» и «Питтсбург Пингвинз». Победу в матче одержали гости со счётом 6:3.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал в прошедшем матче три очка — забил шайбу и отдал две результативные передачи. Для 35-летнего канадца эта игра стала 162-й, в которой нападающий набирал три очка. Кросби сравнялся по матчам в НХЛ с тремя очками с Горди Хоу и вышел на общее десятое место по этому показателю. Это уже третья игра с тремя очками для капитана «Пингвинз» в нынешнем сезоне, по этому показателю он занимает первое место в сезоне НХЛ.

В текущем сезоне на счету Кросби 10 (3+7) очков в пяти прошедших матчах чемпионата НХЛ. «Питтсбург» победил в четырёх матчах на старте сезона. Следующий матч «пингвины» проведут в гостях с «Эдмонтоном» 25 октября.

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