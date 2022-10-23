Нападающий «Миннесоты» — о 3:4 от «Бостона»: проигрывать отстойно, Флёри стоял на голове
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Нападающий «Миннесоты» Мэтт Болди выразил разочарование результатом матча с «Бостоном» (3:4 ОТ). В овертайме «Бостон» реализовал удаление российского нападающего «дикарей» Кирилла Капризова. Голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флёри отразил восемь из девяти бросков в овертайме.
«Отстойно не одержать победу для Флери. В овертайме он стоял на голове за всех нас, он проделал очень много работы в этом матче», — цитирует нападающего The Athletic.
На счету Болди в этом матче одна заброшенная шайба. Флёри отразил 39 бросков из 43 по своим воротам. «Миннесота» уступила в четырёх из пяти матчей на старте сезона-2022/2023 регулярного чемпионата НХЛ. Следующий матч «дикари» проведут в гостях с «Монреалем» 26 октября.
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