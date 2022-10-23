Шайба Гончарука за 24 секунды до конца матча принесла победу «Торпедо» над «Куньлунем»

В Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет КХЛ. Местное «Торпедо» принимало «Куньлунь Ред Стар». Победу со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) одержали хозяева.
За три секунды до конца первого периода счёт в матче открыл форвард хозяев Деннис Ян с передач Николая Коваленко и Антона Сизова.
На седьмой минуте второго периода счёт сравнял Дмитрий Костенко с передач Бретта Поллока и Джека Родевальда. На 14-й минуте второго периода вновь вывел «Торпедо» вперёд Максим Летунов с передач Николая Коваленко и Денниса Яна.
На 12-й минуте третьего периода счёт сравнял нападающий «Куньлуня» Джек Родевальд с передач Брэндона Ипа и Кайла Вуда. На последней минуте третью шайбу хозяев забросил Сергей Гончарук с передач Алексея Кручинина и Егора Виноградова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч «Торпедо» проведёт дома с московским «Динамо» 26 октября. «Куньлунь» сыграет на выезде с «Витязем» также 26 октября.
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