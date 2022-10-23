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Шайба Гончарука за 24 секунды до конца матча принесла победу «Торпедо» над «Куньлунем»

Шайба Гончарука за 24 секунды до конца матча принесла победу «Торпедо» над «Куньлунем»
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В Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет КХЛ. Местное «Торпедо» принимало «Куньлунь Ред Стар». Победу со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) одержали хозяева.

За три секунды до конца первого периода счёт в матче открыл форвард хозяев Деннис Ян с передач Николая Коваленко и Антона Сизова.

На седьмой минуте второго периода счёт сравнял Дмитрий Костенко с передач Бретта Поллока и Джека Родевальда. На 14-й минуте второго периода вновь вывел «Торпедо» вперёд Максим Летунов с передач Николая Коваленко и Денниса Яна.

На 12-й минуте третьего периода счёт сравнял нападающий «Куньлуня» Джек Родевальд с передач Брэндона Ипа и Кайла Вуда. На последней минуте третью шайбу хозяев забросил Сергей Гончарук с передач Алексея Кручинина и Егора Виноградова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Ян (Коваленко, Сизов) – 19:57 (5x5)   1:1 Костенко (Поллок, Родевальд) – 26:26 (5x5)   2:1 Летунов (Коваленко, Ян) – 33:06 (5x4)   2:2 Родевальд (Ип, Вуд) – 51:49 (5x5)   3:2 Гончарук (Кручинин, Виноградов) – 59:36 (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Торпедо» проведёт дома с московским «Динамо» 26 октября. «Куньлунь» сыграет на выезде с «Витязем» также 26 октября.

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