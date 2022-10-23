Наставник «Нефтехимика» Леонтьев: парни выкладывались на все 120 процентов

Главный тренер ХК «Нефтехимик» Олег Леонтьев прокомментировал победу в матче с «Барысом» (4:2) и оценил игру своих хоккеистов Хантера Шинкарука и Ильи Хохлова.

«Мы готовились к этому тяжёлому матчу и не ожидали лёгкой прогулки. «Барыс» — наш прямой конкурент. Временами нам было тяжеловато, особенно когда выходило их ведущее звено. Парни, при поддержке почти полной арены, выкладывались на все 120%. В принципе мы сыграли здорово, даже несмотря на то, что соперник в конце сократили счёт, но мы выстояли. Саша Судницин сыграл здорово. Всех с победой! Надеюсь, серия будет продолжаться, хотя выезд будет тяжёлый.

Как оценю игру Шинкарука и Хохлова? Хантер с нами работает только три дня, у него долго не было игровой практики. Для такого небольшого срока пребывания в команде, я считаю, он выступил достаточно уверенно. Когда хоккеист столько пропускает, без предсезонной подготовки, и сразу влиться в игровой тонус и режим — это крайне сложно. Придёт сыгранность и игровой тонус, и всё будет нормально. Я знаю его потенциал и силы, его возможности. Поэтому мы его и пригласили.



По Хохлову. Это качественный и надёжный защитник. Знаю его лет восемь. То, что он в нашей команде, я этому очень рад. Уверен, он нам поможет», — приводит слова Леонтьева сайт «Нефтехимика».

«Нефтехимик» после победы поднялся на восьмую строчку в таблице Востока, имея в активе 19 очков.