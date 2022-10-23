Главный тренер «Куньлуня»: хотим играть, как боксировал Али — один бросок, но точно в цель

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» (2:3) и рассказал, что его команда «хочет играть, как боксировал Мохаммед Али».
«Сегодня у нас были сложности с тем, чтобы придерживаться нашей системы игры. Были проблемы с контролем шайбы. Не хватило стабильности. Обидно проигрывать за 29 секунд до конца основного времени. У нас нет задачи нанести большое количество бросков. Мы хотим играть, как боксировал Мохаммед Али: чтобы один бросок, но точно в цель», — цитирует Айрленда официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
После сегодняшнего поражения «Куньлунь» с 19 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Торпедо» с 27 очками в активе после 21 матча находится на пятой строчке в таблице Запада.
- 23 октября 2022
-
22:10
-
22:00
-
21:48
-
21:20
-
21:07
-
20:46
-
20:33
-
20:24
-
20:00
-
19:25
-
19:23
-
19:18
-
18:46
-
18:11
-
17:51
-
17:37
-
17:23
-
17:13
-
17:05
-
16:49
-
16:26
-
16:20
-
16:10
-
15:58
-
15:22
-
15:12
-
15:10
-
15:01
-
14:54
-
14:38
-
14:01
-
13:29
-
12:53
-
12:31
-
12:26