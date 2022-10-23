Главный тренер «Куньлуня»: хотим играть, как боксировал Али — один бросок, но точно в цель

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» (2:3) и рассказал, что его команда «хочет играть, как боксировал Мохаммед Али».

«Сегодня у нас были сложности с тем, чтобы придерживаться нашей системы игры. Были проблемы с контролем шайбы. Не хватило стабильности. Обидно проигрывать за 29 секунд до конца основного времени. У нас нет задачи нанести большое количество бросков. Мы хотим играть, как боксировал Мохаммед Али: чтобы один бросок, но точно в цель», — цитирует Айрленда официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

После сегодняшнего поражения «Куньлунь» с 19 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Торпедо» с 27 очками в активе после 21 матча находится на пятой строчке в таблице Запада.