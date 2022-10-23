«Вопросы по существу можно?». Главный тренер «Куньлуня» эмоционально ответил журналисту
Поделиться
Наставник «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд после поражения от нижегородского «Торпедо» (2:3) в раздражённой форме ответил на вопросы журналиста в микст-зоне.
«Только ли удачи не хватило вам в этом матче? (после паузы) Задайте вопрос по существу! Проиграли матч за 20 секунд до конца, у «Торпедо» появился шанс в большинстве, они смогли его реализовать. Задавайте хорошие вопросы! Спасибо», — сказал Айрленд и ушёл в раздевалку.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
После поражения «Куньлунь» с 19 очками в активе занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Торпедо» набрало 27 очков после 21 игры и находится на пятой строчке в таблице Запада.
Комментарии
- 23 октября 2022
-
20:24
-
20:00
-
19:25
-
19:23
-
19:18
-
18:46
-
18:11
-
17:51
-
17:37
-
17:23
-
17:13
-
17:05
-
16:49
-
16:26
-
16:20
-
16:10
-
15:58
-
15:22
-
15:12
-
15:10
-
15:01
-
14:54
-
14:38
-
14:01
-
13:29
-
12:53
-
12:31
-
12:26
-
12:15
-
12:00
-
11:44
-
11:14
-
11:00
-
10:33
-
10:14
Партнерский контент