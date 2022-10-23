«Вопросы по существу можно?». Главный тренер «Куньлуня» эмоционально ответил журналисту

Наставник «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд после поражения от нижегородского «Торпедо» (2:3) в раздражённой форме ответил на вопросы журналиста в микст-зоне.

«Только ли удачи не хватило вам в этом матче? (после паузы) Задайте вопрос по существу! Проиграли матч за 20 секунд до конца, у «Торпедо» появился шанс в большинстве, они смогли его реализовать. Задавайте хорошие вопросы! Спасибо», — сказал Айрленд и ушёл в раздевалку.

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После поражения «Куньлунь» с 19 очками в активе занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Торпедо» набрало 27 очков после 21 игры и находится на пятой строчке в таблице Запада.