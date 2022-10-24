Даниил Тарасов признан лучшим игроком встречи «Рейнджерс» — «Коламбус»
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Определились лучшие игроки прошедшей встречи регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс» (1:5).
Первой звездой матча был признан 23-летний российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов, отразивший 30 бросков из 31. Вторая звезда – 22-летний канадский центральный нападающий «Блю Джекетс» Лиам Фуди, оформивший ассистентский дубль. Замкнул тройку лучших защитник гостей Зак Веренски, забросивший шайбу и завершивший игру с коэффициентом полезности «+3».
Напомним, в следующем матче «Коламбус» примет «Аризону Койотс» (в ночь на 26 октября), а «Нью-Йорк Рейнджерс» закроет домашнюю серию встречей с действующими обладателями Кубка Стэнли – «Колорадо Эвеланш» (в ночь на 26 октября).
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